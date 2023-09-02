مكتب الحلبي: ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عار من الصحة

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن “وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، لم يدل بأي تصريح أو مقابلة تتعلق بالتمويل أو أي أمر آخر ، وبالتالي فإن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عار من الصحة”.
أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن “وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، لم يدل بأي تصريح أو مقابلة تتعلق بالتمويل أو أي أمر آخر ، وبالتالي فإن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عار من الصحة”.
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