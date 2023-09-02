موقع البرامج
نشرات الأخبار
مكتب الحلبي: ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عار من الصحة
محلي
|
السبت 02 أيلول 2023
Post Views: 437

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان،  أن “وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، لم يدل بأي تصريح أو مقابلة تتعلق بالتمويل أو أي أمر آخر ، وبالتالي فإن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عار من الصحة”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com