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مكتب ميقاتي: الكلام المنسوب إلى رئيس الحكومة كذب وتضليل
محلي
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الإثنين 08 آب 2022
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي البيان الاتي: “إن ما يردده بعض الاعلام من كلام منسوب زورا الى رئيس الحكومة عن وصول سعر صرف الدولار الى 60 الف ليرة كذب وتضليل، ويندرج في سياق الحملات المعروفة الاهداف، فاقتضى التوضيح”.

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