مكتب ميقاتي: الكلام المنسوب إلى رئيس الحكومة كذب وتضليل

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي البيان الاتي: “إن ما يردده بعض الاعلام من كلام منسوب زورا الى رئيس الحكومة عن وصول سعر صرف الدولار الى 60 الف ليرة كذب وتضليل، ويندرج في سياق الحملات المعروفة الاهداف، فاقتضى التوضيح”.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي البيان الاتي: “إن ما يردده بعض الاعلام من كلام منسوب زورا الى رئيس الحكومة عن وصول سعر صرف الدولار الى 60 الف ليرة كذب وتضليل، ويندرج في سياق الحملات المعروفة الاهداف، فاقتضى التوضيح”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا