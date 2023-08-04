ملاكم لبناني يهدي فوزه العالمي إلى ضحايا انفجار المرفأ

أهدى الملاكم في الفنون القتالية اللبناني عبدالله أونداش الفوز الذي حققه، اليوم الجمعة، في نزاله الأول في بطولة “ون” العالمية إلى ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وسجّل أونداش، البالغ من العمر 22 عاماً، الفوز في نزاله الأول بعدما أظهر إرادة قتالية عالية مكّنته من العودة من بعيد للتغلب على منافس تايلاندي أمام جمهوره في بانكوك.
وبعد نهاية النزال، الذي فاز به بالضربة القاضية، قال اللبناني: “أهدي هذا الفوز لضحايا انفجار مرفأ بيروت وأهديه للبنان الذي يعاني الآن من أزمة مالية واقتصادية، وأهدي الفوز لأهلي”.
تابع أونداش: “في هذا الانفجار، دُمّرنا، وأصبنا أنا وإخوتي، ونادينا في منطقة الأشرفية ومنزلنا ولكن الحمدلله عدنا للوقوف مجدداً ولم نستسلم”.
المصدر: أ ف ب
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