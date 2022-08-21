ملف الترسيم: هل يكون أيلول شهر الحسم؟ (الأنباء الالكترونية)

توقعت مصادر مواكبة لملف الترسيم عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بالرد الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية سلبًا أم إيجابًا.
وقد أعربت المصادر عينها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن خشيتها من أن لا يكون أيلول هو شهر الحسم لملف الترسيم، لأن الأمور ليست واضحة بعد، معتبرة أن إسرائيل غير مستعدة لتقديم جائزة ترضية لإيران، وقد تماطل في توقيع اتفاق الترسيم.
المصدر: الأنباء الالكترونية
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