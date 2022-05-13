ملف النازحين على طاولة وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفير رالف طراف وتناول البحث مشاركة الوزير بو حبيب في مؤتمر بروكسل 6 وانتخابات المغتربين، كما تطرق البحث إلى بعض الملفات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان.
والتقى بو حبيب سفير تركيا لدى لبنان علي باريش اولوصوي وكانت جولة أفق حول نتائج الزيارة التي كان قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لأنقره، كما تم البحث في العلاقات الثنائية ونتائج زيارة الوزير بو حبيب بروكسل.
وعرض الوزير بو حبيب مع ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان ادوارد بيجبيدر، لعمل اليونيسيف في لبنان خصوصاً مع المجتمعات الأكثر حاجة وملف النازحين.
بدوره أثنى بو حبيب على “عمل اليونيسيف في لبنان”، مؤكداً “ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم”.
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