ملكة جمال كرواتيا: فوجئت بالشباب العربي والمحجبات يلتقطون الصور معي وأنا بملابسي الجريئة

أثارت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، جدلًا واسعًا بسبب تصريحات التي أدلت بها مؤخرًا في البرنامج الأميركي “Piers Morgan Tonight” حيث قالت أنها لم تواجه أي رد فعل مسيء بسبب ملابسها الجريئة التي ظهرت بها في المدرجات.
وأضافت إيفانا: “فوجئت بالشباب القطري والعربي يأتون لاتقاط الصور معي.. حتى النساء المحجبات أتين إلي وأنا بملابسي الجريئة”.
وظهرت إيفانا نول، في مباريات منتخب بلادها بملابس جريئة بألوان علم كروتيا الأبيض والأحمر، وطالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيع عقوبات عليها.
وقال الشيخ عبدالله آل ثاني في “تغريدة” له عبر حسابه بموقع “تويتر” مدافعا عن هؤلاء الشباب: “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض. فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ.
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