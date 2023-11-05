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ممثلان لبنانيان شهيران يكسران حاجز الصمت: انها معركة ضد البشرية جمعاء
نبض بيروت
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الأحد 05 تشرين الثاني 2023
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نبض بيروت مع الممثل كميل متى والممثل جيسكار لحود

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