ممثل لبناني مكرّماً في كندا

يستضيف مهرجان الفيلم اللبناني في كندا بدورته السابعة في مدينة هاليفاكس الكندية
من ١٠ الى ١٤ تشرين الثاني ، الممثل اللبناني شادي حداد الذي سيتم تكريمه خلال هذا المهرجان .
يفتتح مهرجان الفيلم اللبناني في كندا بفيلم ” ع مفرق طريق ” بحضور بطله شادي حداد، وقد شاركه البطولة كل من
جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكزل ، سينتيا كرم ، ربى زعرور و غيرهم . الفيلم من كتابة جوزيفين حبشي ، إخراج لارا سابا و انتاج انطوان خليفة ، لارا سابا وشادي حداد و توزيع شركة الصبّاح إخوان.
بعد هاليفاكس،سيعرض فيلم ” ع مفرق طريق” في عدد من المدن الكندية .
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