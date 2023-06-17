منتخبات لبنان تستعدّ لثلاثة إستحقاقات دولية مُهمّة

سيكونُ صيف كرة السلة اللبنانية حاراً جداً هذه السنة مع مشاركة ثلاثة منتخبات لبنانية في ثلاثة إستحقاقات دولية هي كأس العالم للرجال التي تستضيفها اليابان والفيليبين وإندونيسيا بين 25 آب و10 أيلول المقبليَن، وكأس العالم لتحت الـ19 سنة التي ستقام في المجر بين 24 حزيران الجاري و2 تموز المقبل، وكأس آسيا للسيّدات التي تحتضنها أستراليا بين 26 حزيران الجاري و2 تموز المقبل. وسبق للاتحاد اللبناني لكرة السلة أن وضع برنامجاً تحضيرياً للمنتخبات الثلاثة بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية إستعداداً للبطولات الثلاث المقبلة، مع العلم أنّ منتخب لبنان لما دون الـ16 سنة شارك بدوره في كأس العالم التي أقيمت الصيف الفائت في إسبانيا. وهنا لمحة عن المنتخبات الثلاثة:
أوقعت القرعة لبنان ضمن المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً الولايات المتحدة ومدغشقر وسلوفينيا، وسيخوض منتخب الأرز مبارياته في الدور الأول ضدّ سلوفينيا في 24 حزيران الجاري، وضدّ مدغشقر في 25 منه، وضدّ الولايات المتحدة في 26 حزيران. وتتواصل تحضيرات المنتخب يومياً تحت إشراف المدرّب الوطني شربل الباش، على أن تغادر البعثة اللبنانية التي سيتمّ الإعلان عن أسمائها لاحقاً، الى المجر يوم الخميس المقبل، ويترأسها عضو الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات مارون جبرايل.
من جهته، يخوض منتخب لبنان للسيدات إستحقاقاً قارّياً مهمّاً هو كأس آسيا في أستراليا بعدما عاد الى موقعه الطبيعي في المستوى “أ” إثر إحرازه لقب المستوى “ب” في الأردن منذ فترة. وأوقعت القرعة لبنان في المجموعة الأولى الى جانب ثلاثة منتخبات قوية هي الصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. وسيستهلّ منتخب لبنان (المصنّف 8 آسيوياً و44 عالمياً) مبارياته في 26 حزيران ضدّ الصين (المصنفة ثانية عالمياً والأولى آسيوياً)، وضدّ كوريا الجنوبية (المصنفة 4 آسيوياً و12عالمياً) في 27 حزيران، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة نيوزيلندا (المصنفة 5 آسيوياً و29 عالمياً).
وتنفرد كوريا الجنوبية بالرقم القياسيّ لألقاب كأس آسيا للسيدات برصيد 12 لقباً، تليها الصين (11 لقباً). هذا ويواصل منتخب السيدات تحضيراته المكثّفة تحت إشراف المدرّب الوطني جورج جعجع، وهو سيدخل معسكراً مغلقاً أيام الأحد والاثنين والثلثاء المقبلة في أحد فنادق المتن الشمالي لتستريح “محرّكات” المنتخب الأربعاء، وتُستأنف التحضيرات مع تمرينة خفيفة الخميس عشية المغادرة الى سيدني (أستراليا) يوم الجمعة 23 الجاري، على أن يتمّ الإعلان عن أسماء أفراد البعثة لاحقاً.
أما منتخب لبنان للرجال، فسيبدأ تحضيراته المكثفة في 10 تموز المقبل تحت إشراف المدرّب الوطني جاد الحاج، وسيلتحق بصفوفه يوسف خياط في 15 تموز، والأميركي المجنّس اومري سبيلمان في 26 منه. وسبق أن أوقعت القرعة منتخب لبنان للرجال، الذي سيخوض مباريات الدور الأول في إندونيسيا، ضمن المجموعة الثامنة الى جانب منتخبات لاتفيا وكندا وفرنسا.
المصدر: المركزية
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا