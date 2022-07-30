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منتخب لبنان لتحت الـ18 سنة بطلاً لغرب آسيا بكرة السلة￼
رياضة
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السبت 30 تموز 2022
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أحرز منتخب لبنان للذكور بكرة السلة لفئة تحت الـ18 سنة لقب بطولة غرب آسيا وبسهولة والتي استضافتها  العاصمة السورية دمشق والمؤهلة الى بطولة آسيا التي ستقام في ايران الشهر المقبل بفوزه العربض على نظيره السوري في المباراة النهائية التي اقيمت مساء السبت وبنتيجة 85-59. 

ولم يجد منتخب الارز صعوبة في تجديد الفوز على اصحاب الارض، خصوصا ان مستوى المنتخب اللبناني كان متقدما بفارق كبير عن باقي المنتخبات التي شاركت في البطولة الاقليمية بدمشق وما النتائج سوى دليل على ذلك.

وهو  الانتصار الخامس للبنان في البطولة ومن دون خسارة بعد فوزه الاثنين على فلسطين والثلاثاء على سوريا والاربعاء على العراق وتصدر الترتيب العام وليفوز على فلسطين الجمعة في الدور ما قبل النهائي.

وتأهل منتخبا لبنان وسوريا الى بطولة آسيا التي ستقام في آب 2022 في ايران اذ ان منتخبين من غرب آسيا يتأهلان الى البطولة القارية.

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