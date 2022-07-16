منتخب لبنان للناشئين بالكرة الطائرة إلى الأردن ثم السعودية

غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة للناشئين صباح اليوم إلى عمان للمشاركة بمعسكر تدريبي يضم 4 منتخبات، بدعوة من الإتحاد الأردني، لتنتقل بعدها الوفود الأربعاء المقبل إلى السعودية، للمشاركة ببطولة غرب آسيا. الأولى التي ينظمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بين 22 و31 تموز الجاري، لتعود البعثة إلى لبنان في 1 آب المقبل، حيث تشارك في الاستحقاق العربي 10 منتخبات قسمت إلى مجموعتين: الأولى تضم كل من لبنان والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والعراق والثانية تضم قطر وسوريا والكويت وفلسطين والسعودية.
وتضم البعثة: إيلي موسى (رئيسا)، عصام أبوجوده (إداريا)، جوني اللقيس (مدربا)، جان ابو جوده (مساعدا للمدرب)، بسام الجميل (حكما دوليا)، واللاعبين جوزيف شاهين، إيلي منصور، وليد عوض، مازن عتر، جورج سعد، جواد عون، رالف شهاب، عمر أبي كرم، أنطوني جحي، جهاد عتر، هادي الشبيب، عبد الرحمن قرحاني، جورج نعمه وإيلي خوري.
نبذة عن المنتخب
شارك المنتخب الوطني اللبناني للناشئين في العصر الحديث للكرة الطائرة اللبنانية ب4 بطولات عربية، أقيمت في مصر وسوريا ولبنان والأردن وكانت نتائجه متوسطة ومقبولة، نظرا لقصر مدة التحضير ولعدم إقامة المعسكرات الخارجية.
أنشىء المنتخب الوطني اللبناني الحالي حديثا بعد توقف قسري لمدة 3 سنوات، فالتدريبات والتحضيرات انطلقت في الخامس من أيار من العام الماضي. وبعد 3 أسابيع من الإختبارات لعدد كبير من اللاعبين الناشئين تم اختيار عناصر المنتخب.
ومنذ بداية شهر حزيران الفائت، أجرى المنتخب 6 حصص تدريبية أسبوعيا مع بعض المباريات التجريبية، إضافة إلى مشاركته في معسكر خارجي في الأردن، ضم عناصر شابة يأمل منها في المستقبل القريب أن تكون نواة المنتخب الوطني اللبناني للرجال، وبخاصة ان الإتحاد حصل على دعم للمنتخبات الوطنية اللبنانية من الإتحاد الدولي مشكورا بتخصيصه مدربا متفرغا لتنفيذ البرنامج المخصص لهذا الموضوع. مع الإشارة إلى الدعم الذي تلقاه من كل من رئيس إتحادي غرب آسيا وقطر علي غانم الكواري ورئيس الإتحاد السعودي الدكتور خالد الزغيبي ورئيس الإتحادين العربي والكويتي الدكتور عبد الهادي الشبيب.
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