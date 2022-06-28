منتخب لبنان يواصل تدريباته المكثفة لمواجهة الاردن والسعودية

يواصل منتخب لبنان للرجال بكرة السلة تحضيراته للمباراتين ضد الأردن وضد السعودية، ضمن “النافذة الثالثة” من تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بين 25 آب و10 ايلول من السنة المقبلة في اليابان والفيليبين واندونيسيا، في استضافة مشتركة لثلاث دول لأول مرة في تاريخ البطولة.
ويواصل منتخب لبنان تدريباته المكثفة على ملعب “مجمع نهاد نوفل” في زوق مكايل الذي سيحتضن المواجهتين (الساعة التاسعة من مساء الجمعة 1 تموز ضد الأردن والساعة التاسعة من مساء الاثنين 4 تموز ضد السعودية).
وتستمر عملية بيع بطاقات الدخول الى الملعب لحضور المباراتين عبر الحضور الى محلات “فرجن” في مجمع “أ .ب. ث” في الاشرفية وفردان وضبية، يوميا من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء.
واللقاء بين لبنان والأردن سيكون الثالث بينهما هذه السنة، اذ التقى المنتخبان في شباط الماضي في بطولة العرب التي جرت في دبي بالامارات العربية المتحدة، وفاز لبنان 64-52 في طريقه الى احراز اللقب العربي لأول مرة في تاريخه.
وبعد ايام تواجه المنتخبان في العاصمة الأردنية عمان في “النافذة الثانية” من تصفيات كأس العالم ففاز الأردن 74-63، بمنتخب مختلف تماما عن الذي شارك في البطولة العربية وهي الخسارة الوحيدة للبنان(المصنف 54 عالميا و9 قاريا) في التصفيات.
ويتقاسم الأردن (المصنف 39 عالميا و8 قاريا) ولبنان صدارة المجموعة الثالثة ب7 نقاط مع أفضلية للأردن بفارق النقاط، بينما تحتل السعودية (المصنفة 80 عالميا و13 قاريا) المركز الثالث (6 نقاط) واندونيسيا المركز الرابع(4 نقاط).
وينص نظام التصفيات على تأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربع الى الدور الثاني، مما يعني ضمان لبنان والأردن والسعودية التأهل الى الدور الحاسم، وستضمهم مجموعة مع كل من نيوزيلندا والفيليبين المتأهلة أصلا، لأنها احدى الدول التي ستستضيف كأس العالم مع اليابان المتأهلة ايضا لاستضافتها البطولة.
اما اندونيسيا المستضيفة الثالثة لبطولة العالم، فتأهلها المباشر مرتبط ببلوغها الدور ربع النهائي من كأس آسيا. وتكمل الهند عقد هذه المجموعة. كما ستضم مجموعة ثانية ستة منتخبات.
وسيواجه لبنان كل من نيوزيلندا والفيليبين والهند(ذهابا وايابا) في “النافذة الرابعة” (آب 2022) و”النافذة الخامسة”(تشرين الثاني 2022) و”النافذة السادسة” والأخيرة (شباط 2023)، لتتحدد على أثرها المنتخبات التي ستتأهل عن القارتين الآسيوية والأوقيانية لنهائيات كأس العالم، علما ان المنتخبات المتأهلة الى الدور الثاني ستنقل نقاطها التي حصدتها في الدور الأول.
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