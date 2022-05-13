منحة شيرين أبو عاقلة التذكارية في الجامعة الأميركية بيروت

أعلن مكتب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت في بيان “إنشاء منحة شيرين أبو عاقلة التذكارية في الجامعة”، لافتا إلى أن “اغتيال الصحافية الفلسطينية اللامعة شيرين أبو عاقلة في الحادي عشر من هذا الشهر هو أكثر من حرمان للعالم من صحافية شجاعة ومصممة ومخضرمة من أعلى المستويات. إنه حرمان من بطلة لفلسطين لا تتراجع، ورمز للأمل، وصوت لمن لا صوت لهم، وملهمة للنساء الشجاعات في كل مكان”.
وأشار إلى أن “مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت وإدارتها يؤمنان بالأهمية القصوى للحفاظ على مثال شيرين أبو عاقلة رمزا خالدا للأمل، للفلسطينيين وللنساء”.
وقال: “إكراما لذكرى شيرين أبو عاقلة، يعلن مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت، وبشراكة كاملة مع مؤسسة يافا، إنشاء منحة شيرين أبو عاقلة التذكارية. وهذه الهبة سوف تمول منحا دراسية كاملة للنساء من فلسطين للحصول على شهادة الماجستير في الدراسات الإعلامية من الجامعة الأميركية في بيروت، وهي الجامعة الأقدم والأعرق في المنطقة، على أن ينظر فورا في طلبات المنح”.
أضاف: “إن مؤسسة يافا والجامعة الأميركية في بيروت تؤمنان بأن أفضل طريقة لإحياء ذكرى شيرين أبو عاقلة والاحتفال بحياتها كرمز راسخ للأمل والسلام، هي في خلق فرص للآخرين لمتابعة طريقها في مسارهم، ليشهدوا على الحقيقة وليحافظوا على الأمل حيا، لهذا الجيل والأجيال التي ستليه”.
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