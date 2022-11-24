منخفض جوي شديد الفعالية حتى ظهر السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية (تحذير من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار)، كما تشتد الرياح لتقارب ال 80كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 5 أمتار ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر على ان يتدنى مستوى تساقطها ليلا وفجر السبت لتلامس ال 2000 متر.
وجاء في النشرة الاتي:
– الحال العامة: منخفض جوي شديد الفعالية متمركز فوق اليونان يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج ورياح شديدة وعواصف رعدية ، ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين16 و 28
درجة.
– الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد اعتبارا من الظهر مع تساقط حبات البرد، وتتشكل السيول وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد ليلا لتقارب ال 80 كم/س. لذا نحذر من خطر تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية ، كما يرتفع موج البحر أحيانا لحدود ال 5 أمتار، وتبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2700 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 2400 متر.
الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية (تحذير من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار)، كما تشتد الرياح لتقارب ال 80كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 5 أمتار ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر على ان يتدنى مستوى تساقطها ليلا وفجر السبت لتلامس ال 2000 متر.
السبت: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة، واحتمال بعض الأمطار المتفرقة صباحا، يتحسّن الطقس تدريجيا بدءا من الصباح ويتحول الى غائم جزئيا.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.
– الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س تشتد ليلا فتقارب ال 80 كم/س.
– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار.
– الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 55 و80% .
– حال البحر: متوسط الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 6,19
– ساعة غروب الشمس: 16,31
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