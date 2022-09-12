منزل رحمة رياض يتعرض لحريق كبير!

كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض عن تعرض منزلها في قطر لحريق كبير، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي. وأكدت رحمة أن الحريق اكتفى بخراب إحدى غرف المنزل وخيمة في الخارج، ولم ينجم عنه أي إصابات بشرية كبيرة، وكتبت: “لا حول ولا قوة الا بالله، قدر الله وما شاء فعل، عندي بالبيت بقطر صار حريق، الحمدلله اجتي على الخيمة وصالة البيت، دفع الله ما كان أعظم، الحمدلله بالحديد ولا بالبشر”.
وشكرت رحمة أختها وزوج أختها بعد أن سانداها واهتما بالمنزل في قطر، وقالت: “الحمدلله على نعمة الأهل، أختي نعمة وزوجها يا روحي ما قصرتوا تعبكتم وياي، الله لا يحرمني منكم”.
المصدر: الفن
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