منصة “إكس” تعتزم تمويل التكاليف القانونية لمتضررين من النشر عليها

مالك منصة”إكس” (تويتر سابقاً)، إيلون ماسك، يعلن استعداد الموقع لتمويل التكاليف القانونية لمستخدمين تضرروا من النشر عليه.
قال الملياردير الأميركي ومالك منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، إيلون ماسك، إنّ منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ستموّل التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على المنصة.
وكتب ماسك: “إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية”، موضحاً أنّه لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف.
وأعلن ماسك أواخر الشهر الماضي أنّ عدد المستخدمين الشهريين لـ”إكس” وصل إلى “مستوى جديد”، ونشر رسماً بيانياً أظهر أنّ العدد تجاوز 540 مليوناً.
جاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.
وغيّر ماسك في تموز/يوليو شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به “تويتر” على مدار 17 عاماً ورمز إلى نشر الأفكار حول العالم، وعدّل الاسم إلى “إكس”، كما غيّر الشعار بما يعكس التركيز على تطوير “تطبيق لكل شيء”.
المصدر: الميادين
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