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منصوري الى الرياض… ماذا على جدول الأعمال؟
محلي
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الأحد 03 أيلول 2023
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بيان صادر عن مصرف لبنان

غادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري بيروت متجهًا الى الرياض للمشاركة بالمؤتمر المصرفي العربي كما سيكون له كلمة بالمناسبة و سيلتقي عددًا من المصرفيين والمسؤولين خلال الزيارة.

وحدة الاعلام والعلاقات العامة

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