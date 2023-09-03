منصوري الى الرياض… ماذا على جدول الأعمال؟

بيان صادر عن مصرف لبنان
غادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري بيروت متجهًا الى الرياض للمشاركة بالمؤتمر المصرفي العربي كما سيكون له كلمة بالمناسبة و سيلتقي عددًا من المصرفيين والمسؤولين خلال الزيارة.
وحدة الاعلام والعلاقات العامة
بيان صادر عن مصرف لبنان
غادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري بيروت متجهًا الى الرياض للمشاركة بالمؤتمر المصرفي العربي كما سيكون له كلمة بالمناسبة و سيلتقي عددًا من المصرفيين والمسؤولين خلال الزيارة.
وحدة الاعلام والعلاقات العامة
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