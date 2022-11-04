منصّة إلكترونية خاصة للتجّار والشركات

تتيح منصّة Bank of Beirut Simplify التي يقدمها بنك بيروت للشركات والتجار بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية إمكانية تصميم متجر الكتروني وعرض البضائع والخدمات التي يريدون والمنافسة في السوق المحلّي وذلك بطريقة سهلة وآمنة إذ إن المنصّة توفّر كافة أدوات وتكنولوجيات التجارة الإلكترونية الحديثة لمتابعة الأعمال بشكل يومي على مدار الساعة. كما وتمكّن هذه المنصّة صاحب المتجر الإلكتروني من استلام مدفوعات البطاقات في لبنان والخارج، مع توفير إمكانية سحب المبالغ المجمّعة بالعملة التي يريد، وإصدار الفواتير إلكترونياً وغيرها وذلك بطريقة سهلة جداً وآمنة.
ففي حال كنت صاحب مؤسّسة او متجر وتريد تحصيل فواتيرك أونلاين وبأقل كلفة او إذا كنت تملك فندقاً او شركة تأمين أو غيرها من الأعمال التجارية، أصبح بإمكانك فتح متجر خاص بك مع “بنك بيروت” عبر منصّة Bank of Beirut Simplify للتجارة الإلكترونية وذلك مقابل دولار واحد فقط بالشهر.
للمزيد من المعلومات الإتصال على الرقم 01907788 أو زيارة الرابط التالي
www.bankofbeirut.com/ar/Newsroom/457
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