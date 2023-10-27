منظمة الصحة العالمية: تقديرات بوجود 1000 جثة لم يتم التعرف عليها تحت الأنقاض في غزة

قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى، بحسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز” .
قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى، بحسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز” .
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