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منظمة الصحة العالمية: تقديرات بوجود 1000 جثة لم يتم التعرف عليها تحت الأنقاض في غزة
صحة
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الجمعة 27 تشرين الأول 2023
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قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة  اليوم إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى، بحسب ما نقلت عنه  وكالة “رويترز” .

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