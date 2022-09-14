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منظمة الصحة العالمية: نهاية وباء كورونا باتت قريبة
إقليمي/دولي
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الأربعاء 14 أيلول 2022
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “نهاية وباء كورونا باتت قريبة”.

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