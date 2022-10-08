منيمنة: نختلف مع معوض على عدد من الملفات وواجبنا ايجاد شخصية تتطابق مواصفاتها مع مبادئ 17 تشرين￼

أكد النائب ابراهيم منيمنة أن نواب تكتّل التغيير لن يرضوا باستحواذهم او تصنيفهم، او ان تُفرَض عليهم أي خيارات سياسية من الداخل او الخارج، مشيراً الى ان واجبهم ايجاد شخصية تتطابق مواصفاتها مع مبادئ وقيم 17 تشرين، والبحث عن الاسم الأوفر حظاً من سلة الأسماء لإيصاله الى سدة الرئاسة.
واعتبر منيمنة في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن أهم ما يقدمه نواب التغيير هو الوضوح، مشيراً الى ان القوى السياسية تفتقد ذلك لأنها تخفي اوراقها وأسماء مرشحيها.
وعن سبب رفضهم تأييد النائب ميشال معوض، شدد منيمنة على انهم يختلفون ومعوض على عدد من الملفات، خصوصا عدم التزامه بخط سياسي واحد وانتقاله من ضفة الى أخرى، اذ انه كان يؤيد التيار الوطني الحر في انتخابات 2018 وعاد ليتراجع في العام 2022 وتوجه نحو محور أخر.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال منيمنة ان الطبقة السياسية تحاول وصف الصورة بالانتصار، الا اننا امام خسارة مدمرة بسبب تخلينا عن حقنا في حقل كاريش مقابل حقل قانا الذي لا نعرف شيئاً.
ورداً على سؤال حول عدم تلبيته دعوة دار الفتوى لاجتماع نواب السنة، رأى منيمنة ان إطار اللقاء السياسي غير واضح وهو يضر بالشفافية التي يحاول الالتزام بها، بالإضافة الى الاصطفاف السياسي الذي يرفضه.
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