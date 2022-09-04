من أسرار الصحف ليوم الأحد 4 أيلول 2022

الأنباء:
*ضغط على الأسواق
ضغط كبير تشهده الاسواق المالية على وقع تحرير ما تبقى من دعم على بعض السلع والمرشحة الى ازدياد في الأسبوعين المقبلين.
*لا موقف
فريق سياسي أساسي لن يكون له موقف واضح من استحقاق دستوري داهم قبل ربع الساعة الأخير.
الأنباء:
*ضغط على الأسواق
ضغط كبير تشهده الاسواق المالية على وقع تحرير ما تبقى من دعم على بعض السلع والمرشحة الى ازدياد في الأسبوعين المقبلين.
*لا موقف
فريق سياسي أساسي لن يكون له موقف واضح من استحقاق دستوري داهم قبل ربع الساعة الأخير.
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