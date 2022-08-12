من أسرار الصحف ليوم الجمعة في 12 آب 2022

النهار
رفض البطريرك الراعي اقتراحات حملها إليه موفدون رسميون بتقسيط حل قضية المطران موسى الحاج بردّ جواز سفره وهاتفه المحمول.
نُقِل عن سفير دولةٍ عربية كبرى عدم ارتياحه إلى بعض الاصطفافات السياسية والنيابية الجديدة. وقال: “ثم يسأل اللبنانيون لماذا نحجم عن التورط في وحول السياسة اللبنانية؟
سأل وزير سفيرة دولة أوروبيّةٍ عن مصير العلاقة الخاصّة بين بلادها ولبنان، فأجابت: تغيّرت الجيوبوليتك.
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الجمهورية
دولة غربية معنية بالوضع في لبنان تحرص على إبقاء علاقتها مع حزب فاعل قائمة بإستمرار.
رفعت المراجع المعنية من نسبة الإجراءات الامنية في مناطق حسّاسة مخافة قيام أحداث امنية مرتقبة وطارئة.
رسمت تمنيات دولية وأممية حدوداً للعلاقات الديبلوماسية الواجب قيامها بين سفارتين تخوضان مواجهات في أكثر من دولة.
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اللواء
تكاد سفيرة دولة كبرى تنفرد في ملاحقة التطورات اللبنانية وغاب التنسيق مع زميلة لها ممثلة لدولة أوروبية ذات تأثير تاريخي في البلد..
يُصرّ وزير سابق على إبقاء صورته في الواجهة،على الرغم من الاستبعاد الفعلي عن ملفات حيوية.
ينتقد محامٍ بارز في مجالسه ما يجري بشأن الوضع المصرفي، مطالباً بإصلاحات تشريعية وقضائية..
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نداء الوطن
يقال إن الحكومة تضغط لعدم إقرار قانون بتمديد المهل وليسمح للمصارف ووزارة المالية بملاحقة المواطنين المتخلفين عن الدفع، في حين ان هذا القانون مبرر 100% نظراً لإضراب القضاة والمساعدين وشلل الدوائر الرسمية.
وزير وصاية على مرافق عامة فرض «حبياً» ١٧ وظيفة لأقاربه على شركة أجنبية حصلت على عقدٍ بالتراضي في أحد تلك المرافق الحيوية.
رفض المجلس المركزي لمصرف لبنان تسديد المستحقات على الدولة اللبنانية في الصناديق العربية والدولية من حقوق السحب الخاصة رغم صدور موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة. ويعتبر «التيار الوطني الحر» ان الهدف هو تعطيل بعض المشاريع الممولة من تلك الصناديق في مناطق محسوبة على «التيار».
رشحت معلومات عن طلب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط خلال لقاء وفد «حزب الله» حقائب وزارية تشمل «الشؤون الاجتماعية»، والمشاركة في تسمية خليفة حاكم مصرف لبنان.
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البناء
قالت مصادر تابعت لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بقيادة حزب الله إن هبة الفيول الإيراني حازت نقاشاً أكثر من الاستحقاق الرئاسيّ الذي يعتقد كثيرون أنه موضوع اللقاء، وأضافت أن الأهم هو توافق الفريقين على التشارك بعيداً عن التسييس في كل ما يخفف معاناة اللبنانيين.
تقول مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحريّة إن الجولة الحاليّة للوسيط الأميركي ستتركز على عرض إسرائيليّ لفرضية تأجيل الملف إلى نهاية العام مقابل تأجيل الاستخراج من حقل كاريش لما بعد الترسيم وإن الرفض اللبنانيّ المبدئيّ قيد النقاش، لكونه رفعاً للسقف التفاوضيّ.
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الانباء
لوحظ أن شخصية سياسية بعيدة نسبياً عن الاعلام استفاضت بالتصريح عقب لقاء مهم على خلاف عادتها.
هدأت على جبهة تيار سياسي ومرجعية رسمية بعد اسبوع من قصف البيانات المتبادل.
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