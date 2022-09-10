من أسرار الصحف ليوم السبت 10 أيلول 2022

النهار
شكا متصلون بنائب ووزير أرمني انه لا يرد على اتصالات ناخبي دائرته الانتخابية. ويجيب على رسائلهم المكتوبة قاطعًا التواصل بعبارة بالانكليزية المتكسرة انه غير متوافر.
تسعى بعض المرجعيات للبحث مع دول خليجية في إمكان دعمها العام الدراسي الجديد من خلال تقديم المساعدات العاجلة، وإنقاذ السنة الدراسية بسبب الصعوبات التي تواجهها.
تغيب دولة عربية كبرى عن إعلان المواقف من الاستحقاق الرئاسي والملفّ اللبناني عموماً، إلى حين تبلور الوضع في المنطقة، والإقدام على مواقف حازمة من الاستحقاقات في هذا البلد.
اللواء
لم يحدث أي افتراق في الموقف الرسمي من ترسيم الحدود والمفاجآت الجارية، على الرغم من عدم حصول اللقاء الرئاسي الثلاثي مع الوسيط الأميركي.
لم ترصد تحركات علنية لمرشحين باتجاه تيارات نافذة من 8 آذار، كما كان يحصل في مواسم الانتخابات الرئاسية السابقة.
اتخذت إجراءات احترازية لمنع العبث خلال مناقشة الموازنة ومشاريع القوانين الإصلاحية.
الجمهورية
إعتبر أحد النواب الحزبيين أنّ الأحزاب الأساسية في طائفة معيّنة تشبه بعضها عندما يتعلق الأمر بالمصالح الطائفية مهما تباينت سياسياً.
يجري البحث في إعادة إحياء مجلس إنماء في إحدى دوائر جبل لبنان بسبب القصور الإنمائي الكبير.
تبودلت الإتهامات بعد اقتراح تعيين قاضٍ رديف حول الفكرة ومن قام بها خصوصاً بعد تداعياتها.
الأنباء
رهان على لقاء نيابي مرتقب وما سيصدر عنه تحديداً بما يتعلق باستحقاق داهم.
تصريح مستهجن لوزير معني بملف أساسي عند سؤاله عن ملف عالق لدى وزير اخر.
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