من أسرار الصحف ليوم السبت 28 كانون الثاني 2023

النهار
اقبال الناس على دفع رسوم الميكانيك خوفا من زيادة الرسوم مطلع شباط ادى الى توقف البرنامج الالكتروني مرات عدة بسبب الضغط عليه
سجل امس برنامج “او ام تي” وبرنامج “بوب فايننس” توقفا بدا مقصودا في الوقت عينه عندما بدأ سعر الصرف ينخفض فجأة
عُلم أن مرجعاً حكومياً تلقّى نصائح داخلية وخارجية حيال جلسات مجلس الوزراء والاشتباك مع تيار مسيحي بارز لأن ذلك قد يغيّر الكثير من الموازين في هذه المرحلة.
يلاحظ أن حركة السير والتنقلات انخفضت بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات وانعكست على قطاعات تربوية
نداء الوطن
يمتنع وزير الدفاع عن توقيع القرارات الصادرة عن المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع منير شحادة لاعتباره أنّ قرار تعيينه لم يكن قانونياً.
مدير عام أخلي سبيله حديثاً قال أمام زملائه إنّه لا يعترف بقرار رئاسة الحكومة بوضعه بالتصرف.
أحبط حزب سيادي في جلسة الانتخابات الأخيرة لرئاسة الجمهورية، مسعى عدد من النواب «التغييريين» لعدم التصويت للنائب ميشال معوض واعتماد شعار جامع وليس اسم مرشح.
اللواء
تضغط سفيرة دولة كبرى على شخصيات في مناصب عليا للتصرف وفقاً لأجندات معروفة، متجاوزة الوزراء أو الرؤساء المباشرين.
أوفد زعيم وسطي «نائباً تواصلياً» الى مرجعية كبرى، ناقلاً رسالة تطمين، بأن قواعد التعايش بعد المصالحة الكبرى على حالها.
اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة، خوفاً من فورات الغضب الشعبي، حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة!
الأنباء
موقف جهة معنية أساسية بملف حياتي لا يزال ملتبساً رغم أن المطلوب منه هو أكبر بكثير مما يقوم به.
جهتان وطنيتان تشهدان على حراك كبير بهدف الدفع نحو انجاز استحقاق داهم والجهد المبذول يكاد يكون الوحيد حالياً.
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