من هو هذا الطفل الذي أصبح نجما عربيا؟

في ذكرى ميلاده، نتذكر سويا هذا النجم القدير الذي تألق على مدى سنوات طويلة بأعمال عربية عريقة.
يعتبر النجم أيقونة فنية وكلمة السر في نجاح الكثير من الأعمال الفنية ولُقّب بدكتور السينما المصرية بعد تخرجه من كلية الطب في جامعة الأزهر، وتخصص في قسم النساء والتوليد، إلى أن قرر الدخول إلى عالم الفن فور انضمامه لفرقة البلاك كوتس الشهيرة حينها، وبعد حلّها أسس فرقة الفور إم رفقة شقيقاته الأربع، والتي كانت لها فضل كبير في شهرته.
كانت بداياته مع المخرج خيرى بشارة بفيلم “آيس كريم في جليم”، ليصبح بعد ذلك النجم الذي ينجح في أي عمل يشارك فيه وقدم ما يقارب الـ 200 عمل تمثيلي بين سينما ودراما.
ولد عام 1948 وتوفي عام 2019
انه النجم المصري عزة أبو عوف
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