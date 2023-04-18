من يثقب أنابيب النفط في سهل عكار؟ (الديار)

كتبت صحيفة “الديار”: كأنه المسلسل الذي لا نهاية له .. ففي زمن الفوضى يحصل كل ما يفوق التوقعات، فكيف اذا كانت الفوضى مترافقة بانعدام فرص العمل وتوسع دائرة الفقر والجوع، الذي يدفع بالبعض الى امتهان طرق وأساليب توفر له بعض المال، سواء التربص ليلا بسيارات على الطريق الدولية بين العبدة والعريضة، ومن مفرق حمص الى العبودية، فيما البعض الآخر يلجأ بين حين وآخر الى ثقب انابيب النفط التي تمر في بلدات وقرى سهل عكار لاستخراج ترسبات النفط الخام في هذه الانابيب القادمة من العراق عبر سوريا، الى منشآت النفط في البداوي والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من اربعين عاما.
مسلسل الاعتداء على الانابيب الثلاثة متواصل، رغم التحريات التي قامت بها القوى الامنية وتمكنت حينها من توقيف متهمين، لكن هذا المسلسل، كما يبدو، ليس له نهاية طالما هناك عصابات تمتهن هذه الاعمال تحت جنح الظلام، وتعرف كيفية الاستفادة من النفط الخام.
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