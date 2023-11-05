مهرجان شبابي في طرابلس تضامنا مع غزة ودعوة الى مقاطعة البضائع الاميركية

نظمت مؤسسات “المؤتمر الشعبي اللبناني” الشبابية والكشفية مهرجانا تضامنيا مع أبناء غزة ومقاومتها، واستنكارا لحرب الإبادة الصهيونية، حضره ممثلون عن الاتحاد العمالي والقوى السياسية والجمعيات الأهلية اللبنانية والفصائل الفلسطينية وشباب طرابلس والجوار.
افتتح المهرجان بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، وقدمه الطالب مصطفى خزعل.
عدس
وألقى مسؤول اتحاد الشباب الوطني في طرابلس خالد عدس كلمة قال فيها: “نلتقي مجدداً في ساحة القائد الراحل جمال عبد الناصر، الذي رفع لاءاته الثلاث في وجه العدو الصهيوني قائلاً، لا تفاوض، لا صلح، ولا اعتراف، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، لنجدد العهد مع غزة العزة وكل فلسطين، ولنؤكد أن خيارنا هو البندقية والجهاد والمقاومة”.
وأضاف: “نلتقي مجدداً كما التقينا في ٨ تشرين اول عندما احتفلنا بالنصر الذي تحقق يوم ٧ تشرين، نصر من الله تجلى في اقتحام المقاومة الفلسطينية حصون العدو التي تهاوت امامها كبيت العنكبوت، نصر من الله مكّن المقاومين من سحق فرقة غزة الصهيونية المدججة بكل انواع العتاد والسلاح والتحصين والتكنولوجيا، نصر من الله شاهدناه عندما رأينا مجاهدا يخرج من تحت الأرض ليضع عبوة على ظهر دبابة اسرائيلية من مسافة صفر، نصر من الله تحقق بتحطيم عنجهية قادة العدو بعد أن وضع المجاهدون احذيتهم على رؤوس جنوده المجرمين”.
ووجه التحية ل”المقاومة الفلسطينية بكل كتائبها وفصائلها وحاضنتها الشعبية ولكل مقاوم في غزة والضفة ونابلس طولكرم والقدس ورام الله وفي لبنان والعراق واليمن”.
ولفت الى ان “طوفان الأقصى هي معركة الحق الفلسطيني والعربي في مواجهة الباطل الصهيوني والأميركي الغربي، هي معركة بين الإيمان وجنوده وبين الكفر وجنود الشيطان، لذلك فلتخرس كل الأصوات العميلة، والمتخاذلة، وتلك السلبية المنهزمة”.
وختم عدس: “ندعوكم الى اطلاق أوسع حملة مقاطعة للبضائع الأميركية، وكذلك بضائع الدول الداعمة للعدو، وفي مقدمها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، لان المقاطعة سلاح نملكه جميعا، وعلينا استخدامه لنصرة أهلنا، فشدوا العزائم واتخذوا القرار بالمقاطعة الشاملة لبضائع دول البغي والعدوان”.
ثم تناوب على الكلام كل من محمد عزام بإسم “منظمة الشبيبة الفلسطينية”، محمد عواد بإسم “جمعية كشافة الغد”، محمد السبعين بإسم “اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني”، فاطمة كيالي بإسم المكتب الطلابي لحركة “فتح”، ملاك صبح بإسم “جمعية كشاف الشباب الوطني”، مريم سويدان بإسم شباب “حركة الانتفاضة الفلسطينية”.
وأكدت الكلمات “الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وابناء غزة في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية ودعوة حكام العرب للالتحاق بجماهير الأمة المنحاذة إلى جانب الحق الفلسطيني وخيار المقاومة والجهاد والتحرير”.
فقرات متنوعة
وشارك في المهرجان الفنان العراقي جاسم حيدر، الذي غنى “قدسنا لنا”، والفنان الموهوب علاء المصري، الذي غنى للمقاومة والأقصى، والشاعر يحيى الكراني.
وقدمت طلائع كشاف الشباب الوطني من فوجي ضهر العين والقبة ثلاثة اسكتشات، حاكت القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.
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