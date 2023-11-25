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مواجهات عنيفة في جنين: مقتل فلس_طينيين وإصابة آخرين والجيش الإسرا_ئي_لي يحاصر مستشفيين
إقليمي/دولي
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السبت 25 تشرين الثاني 2023
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أفادت معلومات “روسيا اليوم”، بمقتل فلسطينيين وإصابة 5 آخرين برصاص جيش  الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر مستشفيي “ابن سينا” و”جنين الحكومي”، وسط مواجهات عنيفة في مدينة جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.
وأعلن مدير مستشفى “الرازي” فواز حماد، أن 5 إصابات بالرصاص الحي وصلت المستشفى، بينها إصابة خطيرة.
وذكرت المعلومات أن أجواء المدينة تشهد تحليقا مكثفا  لطائرات الاستطلاع.
وقالت وكالة “وفا” إن جرافات إسرائيلية بدأت بتدمير شوارع في أحياء المدينة، وأطراف المخيم.

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