مواجهة حاسمة للمنتخب الألماني مع كوريا الجنوبية في مونديال السيدات

قبيل المباراة التي ستجمع بين المنتخب الألماني للسيدات وكوريا الجنوبية، تسود الثقة لدى الألمانيات بقدرتهن على التأهل. وستكون المباراة الخميس حاسمة للفريقين. حيث عقّدت الهزيمة أمام كولومبيا الطريق أمام ألمانيا.
تسود حالة من الثقة داخل صفوف المنتخب الألماني للسيدات قبل المواجهة الحاسمة مع كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات لكرة القدم، والمقرر لها بعد غد الخميس، حيث عادت فيلسيتاس راوخ للتدريبات وكذلك الحال بالنسبة لزميلتها المدافعة سارة دورسون، والتي ستشارك في المباريات في حال تأهل فريقها للأدوار المقبلة.
وقالت متحدثة باسم المنتخب الألماني عن راوخ اليوم الثلاثاء (الأول من أغسطس/ آب): “إنها في مسار جيد”. وأضافت: “راوخ ستعود في حالة الوصول لمرحلة خروج المغلوب”، مشيرة إلى وجود حالة من التفاؤل الحذر حول دورسون. وكانت راوخ قد تعرضت لإصابة في الركبة خلال التدريبات وغابت عن الهزيمة المفاجئة 1 / 2 أمام كولومبيا، والتي عانت فيها دورسون من إصابة عضلية.
لكن المنتخب الألماني سيستعيد خدمات المدافعة مارينا هيغرينغ وسيدني لوما مجددا. وجاءت الهزيمة أمام كولومبيا لتعقد مهمة المنتخب الألماني في التأهل لمرحلة خروج المغلوب.. ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في مجموعته بفارق ثلاث نقاط خلف كولومبيا والتي ستواجه المغرب في الجولة الأخيرة، فيما تمتلك المغرب نفس رصيد نقاط ألمانيا التي لديها فارق أهداف كبير بفضل الفوز الكاسح على المغرب 6 /صفر في الجولة الأولى.
وقالت لاعبة الوسط ميلاني ليوبولز إن الفريق تجاوز الهزيمة أمام كولومبيا ويترقب بكل ثقة المواجهة التي وصفتها بـ”الصعبة” أمام كوريا الجنوبية والتي خسرت أول مباراتين لها.
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