مواجهة مصيرية لمنتخب لبنان بالركبي ليغ أمام المنتخب الإيرلندي غدا

يخوض منتخب لبنان للركبي ليغ مباراته الثانية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم أمام منتخب إيرلندا على ملعب “لاي سبور فيلاج”، الرابعة والنصف بعد ظهر غد الاحد الساعة 4:30 بتوقيت بيروت، في اطار منافسات المجموعة الرابعة التي تضم لبنان وإيرلندا ونيوزلندا وجامايكا.
وكان المنتخب اللبناني خسر مباراته الأولى امام نيوزيلندا 12 – 34 (الشوط الاول 12 – 18)، في حين فاز المنتخب الإيرلندي في مباراته الاولى على جامايكا. ويحتاج لبنان إلى الفوز على ايرلندا للحفاظ على حظوظه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي. علما ان لبنان يطمح للحلول في المركز الثاني لضمان تأهله المباشر لبطولة العالم “فرنسا 2025”.
وكان لبنان أجرى حصة تدريب أخيرة بإشراف المدرب مايكل الشيخا الذي اعتبر المباراة “مصيرية” وقال: “نحن جاهزون للمواجهة، لا نملك سوى خيار الفوز، يجب أن نقدم أداء جيدا في اللقاء، وهناك فرصة لبروز لاعبين جدد، وننتظر موعد المباراة بحماسة لنقدم ما لدينا”.
بدوره اعرب كابتن المنتخب ميتشل موسى عن “ثقة كبيرة بتحقيق الفوز” وقال: “متحمسون وواثقون من قدراتنا على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز”.
ويمثل لبنان: جايكوب كيراز، جوش منصور، بلال منصور، عباس مسكي، ميتشل موسى، كلين كلاش، مايكل طنوس، حنا النشار، ايلي الزاخم، شربل تاسيبالي، جايمس رومانس، انطوني ليون، اندرو قزي، ريس روبنسن، جلال بزاز، خالد رجب، خليل رحمة، جاكسن رحمة.
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