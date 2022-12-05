موظفو “ألفا” و”تاتش” يبدأون إضرابهم المفتوح

بدأ موظفو “ألفا” و”تاتش” إضراباً مفتوحاً، واعتصم الموظفون في مبنى “تاتش” صباح اليوم تلبية لدعوة نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي، للمطالبة بتطبيق عقد العمل الجماعي والمساواة في الحقوق، واحتجاجاً على الاستنساببة في الترقيات والحوافز المادية.
وأقفلت متاجر ومراكز خدمة الزبائن في شركتي “ألفا” و”تاتش”، كما توقفت أعمال خدمة الزبائن وكل الأعمال التقنية واللوجيستية، وتوزيع الخطوط في السوق وبطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع.
وأكد النقيب مارك عون في السياق أن “الإضراب هو حق لنا ونحن لم نتوانَ يوماً عن القيام بواجبنا، لكن تم حرماننا من حقوقنا على مدى سنوات وحتى اليوم”، لافتاً إلى أن “الإضراب لن يتوقف حتى تحقيق كل المطالب”.
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