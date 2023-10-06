موظفو الضمان يعاودون العمل بعد الموافقة على إعطائهم رواتب 4 أشهر

من المتوقع ان يعاود موظفو ومستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المداومة لمدة اربعة ايام في الاسبوع اعتباراً من الاثنين المقبل، بعدما وافق مجلس ادارة الضمان على اعطائهم مساعدة اجتماعية بما يعادل اربعة اشهر من رواتبهم اسوة بموظفي القطاع العام والمصالح المشتركة والبلديات بناءً على المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨-٤-٢٠٢٣ الصادر عن مجلس الوزراء .
وكانت نقابة مستخدمي الضمان قد اعلنت الاضراب في الضمان واقتصر حضور الموظفين على يومين فقط، وذلك لتسيير اعمال المضمونين خصوصًا بعد رفض بعض اعضاء مجلس الادارة الموافقة على هذه المساعدات .
ويقول رئيس النقابة حسن حوماني لـ”المركزية”: ان مجلس الادارة وافق على اعطائنا مساعدة اربعة اشهر بعد طول معاناة وبعد تأخر اشهر من قبض الموظفين في القطاع العام هذه المساعدة.
ويعتبر ان ما تحقق في مجلس الادارة هو دون المطلوب ولكنه بادرة لمرحلة جديدة فيها وعود لبحث مطالب النقابة لاسيما اعادة النظر في رواتب المستخدمين والاستشفاء وباقي المطالب المرفوعة سلفاً الى مجلس الادارة .
ان عودة الموظفين الى ممارسة اعمالهم لمدة اربعة ايام سيؤدي الى اعادة تفعيل اعطاء براءة الذمة للمؤسسات والشركات التي كانت تشكو من عدم امكانية الحصول عليها بسبب اضراب الموظفين، علماً انها تشكو ايضاً من عدم وجود الاوراق المخصصة لذلك والاحبار وغيرها، مما كان يكبّد الشركات اعباء كبيرة .
كما ان عودة الموظفين سيسرّع العمل في انجاز المعاملات المتراكمة في مختلف فروع الضمان.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا