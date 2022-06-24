موظفو مصرف لبنان يصعّدون بوجه القاضية غادة عون￼

صدر عن نقابة موظفي مصرف لبنان بيان جاء فيه:
“على اثر الاجراءات التي تتخذ بحقّ مصرف لبنان وموظفيه من قبل القاضية غادة عون والتي تتعارض مع الأصول القانونية، عقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً لرفض هذه الهجمة المستنكرة على مصرف لبنان وموظفيه والبحث في الأمور الواجب اتخاذها، وقد تقرّر ما يلي:
- الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة صباح يوم الإثنين في 27/6/2022 وذلك للتشاور وأخذ الموقف المناسب.
- يبقي مجلس النقابة على اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كافة الأمور المستجدة واتخاذ الموقف المناسب”.
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