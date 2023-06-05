“موظّفو الإدارة العامّة” نحو الاعتصام الاربعاء: لإثبات عدالة موقفنا

أشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان إلى أنه “لأن السلطة أعلنت بلسان الحال والمقال أن كرامة ومعيشة الموظف ليست من إهتماماتها نهائيا ، ولأنها قررت أن تعطي لمن عنده القدرة على إلحاق الضرر حصرا، ولأنها صارت تتعامل مع حقوق الموظفين كتعاملها مع العصابات والخاطفين.”
وأضافت: “ولأنها تسعى لتحويل القطاع العام إلى ملكية خاصة تخضع للمحاصصة، ولأنها جعلت الكذب ونكث العهود والمماطلة حكمة وسياسة، ضاربة بكل الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والقوانين المحلية والدولية عرض الحائط وبعد أن صار الظن بكل ما ذكرناه يقينا ثابتا، وحتى نوصل صوتنا ليسمع من به صمم بأن كرامة الموظف ليست محل تفاوض، وأن حقه بالعيش الكريم ليس منة من أحد، وأننا لن نسمح أن نتحول الى مكسر عصا ولا فاكهة المجالس ولا سخرية أبواق المافيات الاقتصادية، ولن نسمح أن تتسلط الشركات الخاصة على كرامة الموظف في أي قطاع من القطاعات ولإثبات عدالة موقفنا وأن حرصنا على الإدارة حكمة لا ضعفا.”
ودعت “الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة جميع العاملين في القطاع العام إلى الاعتصام أمام سرايا طرابلس يوم الاربعاء الواقع فيه 07/06/2023 عند الساعة العاشرة صباحا، وتتمنى من جميع المظلومين المشاركة الكثيفة كي نبدأ معا بالخطوة الأولى بمشروع تحرير القطاع العام من المحسوبيات والمحاصصة”.
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