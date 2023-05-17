موظّفو الخليوي يُعلقون إجراءات التوّقف عن العمل حتى الجمعة

نتيجَة المشاورات التي أجرتها النقابة مع وزير الاتصالات جوني القرم وإدارتي الشركتين “touch” و”alfa”، والمتعلّقة بتصحيحِ الخَلَل للقيمة الفعليّة للرواتب والمستحقات المتراكمة وبدل النقل، أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي “تعليق كافّة الإجراءات المتعلّقة بالتوّقف عن العمل حتى ظهر يوم الجمعة المقبل في ١٩ أيار ٢٠٢٣، إفساحاً في المجال أمام الشركتين لتحضير الآليات التنفيذيّة لهذه القضايا، آنفة الذكر”.
وفي بيان، قالت النقابة: “الزملاء الأعزاء، إن وقفتكم التضامنيّة اليوم أمام مراكز الشركتين، هو خيرُ دليلٍ على إيمانِكُم بقضيّتِكُم المحِّقة وأنكم جاهزون للدِفاع عن حقوقكم بمنطقٍ راقٍ وروحيّة تضامنيّة”، مشدّدةً على أنها “تشجِّع على التواصل الدائم و الحوار البنَّاء، بين الموظفين والشركات، لإيجاد الأرضيّة المشتركة وبناء التفاهمات حول الحلول المطلوبة وتعزيز الثقة بين الجميع، وتثمِّن عالياً مبادرة شركة تاتش للاجتماع بالموظفين غداً صباحاً و ذلك للاستماع إليهم والوقوف عند هواجسهم”.
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