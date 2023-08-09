موقع “بروبابليكا” ينشر تقريراً يوضح فيه كيف تغذي تطبيقات وسائل التواصل جرائم القتل بين الشباب الأميركيين.

موقع “بروبابليكا” الأميركي ينشر تقريراً يوضح فيه كيف تغذي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي جرائم القتل بين الشباب الأميركيين.
نشر موقع “بروبابليكا” الأميركي، تقريراً يتساءل عن كيف يمكن أن تغذي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي جرائم القتل بين الشباب الأميركيين.
وذكر التقرير أنّ علماء الجريمة أشاروا إلى التقاء العوامل، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، وزيادة مبيعات الأسلحة في وقتٍ مبكر من الوباء والضجة التي أعقبت مقتل جورج فلويد، والتي أدت، في العديد من المدن، إلى تقليل نشاط الشرطة والمزيد من تآكل الثقة في الشرطة.
لكن هناك عامل آخر يدفع بجرائم القتل وهو منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما أكّده التقرير.
ونقل الموقع عن الباحثين في الجرائم، عاينوا الخلافات التي بدأت على انستغرام وسناب شات ومنصات أخرى واندلعت في الحياة الواقعية، ووصفوا أنّها تنتقل إلى الحياة الواقعية بسرعة مرعبة.
وقال جيمس تيمبسون، وهو مختص في علم الجريمة ومنع العنف في بالتيمور: “عندما كنت صغيراً وكنت أتجادل مع شخص ما في المدرسة، كان الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون ذلك هم أنا والأشخاص في المدرسة… لكن هذا ليس الحال الآن. يمكن أن يعرف 500 شخص عن الحادثة حتى قبل أن تترك المدرسة… كما أن الارتفاع الحالي في العنف لا يعبر فقط عن عودة إلى معدلات القتل في حقبة التسعينيات – إنه شيء آخر تماماً”.
وأوضح التقرير أنّه في العديد من المدن، تركز العنف بشكلٍ خاص بين الشباب، وارتفع معدل جرائم القتل على مستوى البلاد لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاماً بنسبة مذهلة بلغت 91٪ من 2014 إلى 2021.
وفي العام الماضي في واشنطن العاصمة، تم إطلاق النار على 105 أشخاص دون سن 18 عاماً – ما يقرب من ضعف ما كان عليه في العام السابق.
على الصعيد الوطني، كان هذا الاتجاه غير متناسب عنصرياً إلى حدٍ كبير: في عام 2021، كان السود الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عاماً أكثر عرضة 14 مرة تقريبًا لوقوعهم ضحايا جريمة قتل من الشباب البيض.
وكانت الهواتف الذكية والمنصات الاجتماعية موجودة قبل وقت طويل من ارتفاع جرائم القتل ؛ من الواضح أنها ليست سببها الوحيد. لكن بالنظر إلى الماضي القريب، ليس من الصعب معرفة سبب كون وسائل التواصل الاجتماعي محركًا قويًا للعنف. عندما قاد الوباء المسؤولين إلى إغلاق المراكز المدنية مثل المدارس والمكتبات ومراكز الاستقبال لأكثر من عام، تم دفع الناس – وخاصة الشباب – إلى مساحة افتراضية.
قيل الكثير عن الروابط المحتملة بين الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي ومشاكل الصحة العقلية والانتحار بين المراهقين. الآن يحمل تيمبسون وغيره من العاملين في مجال منع العنف هذا القلق إلى الخطوة المنطقية التالية.
المصدر: الميادين
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