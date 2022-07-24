موقف اشتراكي بارز من الانتخابات الرئاسية￼

اشارت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي عبر صحيفة الشرق الاوسط الى ان رئيس الحزب وليد جنبلاط يدفع باتجاه انتخاب رئيس لا يكون محسوباً على طرف سياسي، مشددة على أن موقف جنبلاط «واضح لجهة اختيار رئيس قادر على مخاطبة الدول العربية والمجتمع الدولي». وقالت المصادر إن الاشتراكي «لم يتعمق بالأسماء، ولا تزال النقاشات حول الشكل والمعايير ولم تدخل في العمق قبل 40 يوماً من بدء الاستحقاق»، مشددة على ضرورة أن تحضر كل الكتل جلسات انتخاب الرئيس ولا تقاطعها، بهدف التوصل إلى انتخاب رئيس جديد”.
مع الاشارة الى ان جنبلاط سبق واعلن رفضه لانتخاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
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