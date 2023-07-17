موقف محرج بين راغب واليسا.. والاخيرة تنصدم!

فاجأ المطرب اللبناني راغب علامة مواطنته النجمة إليسا بعدم معرفته باسم أغنيتها الجديدة “بتمايل على الـBeat”، التي طرحتها قبل نحو أسبوعين وحققت ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الرقمية.
وفي التفاصيل، فقد جمع لقاء إعلامي الثنائي على هامش حفلهما الأخير في كازينو لبنان، وخلال اللقاء اعتبرت إليسا أن راغب علامة من أقرب الفنانين إلى قلبها، في المقابل، أكد الأخير أنه آمن بموهبتها من أول مرة سمع فيها صوتها.
وأشار السوبر الستار إلى أنه هو من طلب أن يغني معها الأغنية الشهيرة “بتغيب بتروح” التي قدّماها على شكل “ديو” عام 2000، لتقاطعه بالقول: “عنده رؤية. راغب علامة يعني مدرسة طويلة عريضة”.
لكن على ما يبدو أن تصريحات الغزل المتبادلة بين النجمين، انتهى مفعولها سريعاً، بعد أن أظهر راغب علامة خلال اللقاء عدم معرفته اسم أغنية إليسا الأخيرة، التي حاولت التقليل من ذلك بالقول: “يمكن ما لحق راغب لأنه جديد نزلت”.
وحاول راغب نطق اسم الأغنية فقال: “بتمايل على..”، فقاطعته: “بتمايل على الـBeat.. إيه يعني فكرة لعزيز الشافعي”، في المقابل هنأت إليسا راغب على أغنيته الجديدة “في كتير حلوين”.
موقف الثنائي أمام الكاميرات لم يمر مرور الكرام لدى النقاد في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم اجتزاء المقطع الذي تظهر فيه صدمة إليسا جراء عدم معرفة علامة لأغنيتها الجديدة، وتداوله على نطاق واسع.
وتعليقاً على هذا الموقف، كتب أحد النقاد على تويتر: “بحس الفنانين بكونو عاملين فولو لبعض لزوم المجاملة وميوت كرمال مايشوفو أخبار بعض. معقول #راغبعلامة متواجد على تويتر ٢٤/٢٤ وما سمع انه في أغنية لزميلته اسمها #انابتمايلعلىالـbeat أو يمكن عمل هيك لزوم البرستيج انو هو مش فاضي يتابع..”.
في المقابل، رفض عدد من مستخدمي تويتر ما ذهب إليه الناقد، مؤكدين أن الأمر طبيعي لا سيما أن الحفل المشترك الذي جمعهما كان بعد ساعات قليلة على إطلاق إليسا لأغنيتها.
وفي هذا السياق، جاءت تعليقات “ما تنسوا انه الحفلة كانت بعد 4 ساعات من إطلاق الغنية فعادي ما يكون بيعرف”، و”المقابلة كانت بنفس اليوم اللي نزلت فيه الاغنية وكانوا الاثنين عندهم حفلة بلا دراما. اكيد ما كان منتبه انه عادي بتصير مو كلشي غرور وكراهية”.
يذكر أن أغنية “بتمايل على الـBeat” التي طرحتها إليسا بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الفائت، قد تصدرت الترند في تويتر عند طرحها، وسجّلت نحو 5 ملايين مشاهدة في موقع يوتيوب.
المصدر: فوشيا –
سعد يوسف
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