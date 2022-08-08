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موكب مولوي يتعرض لحادث سير
محلي
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الإثنين 08 آب 2022
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تعرّض موكب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي لحادث سير على أوتوستراد بيروت وذلك بعد انحراف شاحنة باتجاه السيارات ضمن الموكب.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادث أسفر عن أضرار مادية بإحدى سيارات الموكب من دون وقوع إصابات.

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