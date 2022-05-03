مولوي: التحضيرات اكتملت لإنجاز الانتخابات في موعدها

اكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مقابلة خاصة مع قناة “الحدث”، “أن التحضيرات اكتملت لإنجاز الانتخابات في موعدها”. وقال انه “يتابع يوميا مسألة التأكد من جهوزية البعثات الدبلوماسية لانتخابات المغتربين”.
وأوضح مولوي “أن تقسيم مكاتب الاقتراع بالخارج يأتي من البعثات عبر وزارة الخارجية والمغتربين، وأنه لم يرده أي تغيير من الخارجية بشأن مراكز اقتراع في سيدني وأميركا”.
وأضاف: “هناك مراقبون دوليون للانتخابات التي ستجرى في لبنان وقمنا بكل التسهيلات لذلك”.
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