استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان ميلاني هوكستين على رأس وفد.
وخلال اللقاء، تم عرض التعاون الدائم والتنسيق القائم بين وزارة الداخلية والبلديات والبرنامج.
كما تطرق البحث في التفصيل إلى ما تقوم به الوزارة حاليا على صعيد رفع الجهوزية ومتابعة أعمال كل الإدارات التابعة لها، في إطار الاستعداد للإستجابة لأي مستجد.
من جهتها، أكدت هوكستين “وقوف البرنامج الدائم، إلى جانب جهود الوزير مولوي والوزارة في المهام الموكلة إليها”.
مولوي استقبل عبد المسيح وشهيب وعرض مع ميلاني هوكستين التعاون بين الوزارة والUNDP
كذلك، التقى مولوي النائب أديب عبد المسيح، ثم النائب أكرم شهيب، وعرض معهما الأوضاع العامة وشؤون مناطقهما.
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