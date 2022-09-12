مولوي: للاسراع في البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات

دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي القضاة إلى الإسراع في البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّون بها وإلى اجتراح الحلول القضائيّة كإجراء الاستجواب عن بُعد.
كما وجّه مولوي الدعوة لممثلي السفارات لتوحيد الجهود وملاقاة الجهود اللبنانية الرسميّة لأن إهمال مشكلة النزوح السوري قد يؤدّي إلى زيادة نقمة النزلاء على الدولة وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان وما قد يترتّب على ذلك من تبعات إجتماعيّة ونفسيّة لدى النزلاء وذويهم.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا