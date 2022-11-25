مولوي يبحث وبوشكيان قضايا مشتركة ويستقبل شري وموسوي

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان. وتم البحث في كيفية تنسيق قضايا مشتركة تتعلق بوزارتي الداخلية والصناعة.
واستقبل مولوي نائبي كتلة “الوفاء للمقاومة” أمين شري وابراهيم موسوي وتم البحث في الاوضاع وشؤونا خدماتية عامة.
والتقى مولوي وفدا من نقابة معلمي تجار الخضار والفاكهة في بيروت برئاسة سعود سمهون، وتم عرض لمطالبهم.
كذلك بحث مع وفد من المركز الثقافي الاسلامي في بيروت برئاسة الشيخ الدكتور أسامة حداد في قضايا اجتماعية وفي القرارات الصادرة عن مولوي لمنع اي لقاء يهدف الى ترويج ظاهرة المثلية الجنسية.
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