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مولوي يتابع حادثة انهيار مبنى ضهر المغر
محلي
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الأحد 26 حزيران 2022
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تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي حادثة انهيار مبنى في محلة القبة ضهر المغر في طرابلس، وقد أعطى تعليماته الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للدفاع المدني ومحافظ الشمال لإجراء اللازم وإزالة الانقاض، كما وأن عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الردميات متواصلة.
ودعا الوزير مولوي” جميع الموجودين في محيط المبنى الى مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم وإفساحاً في المجال أمام المختصين للعمل، وذلك حرصاً على فعالية عمليات الإنقاذ”.

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