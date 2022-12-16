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مولوي يحلّ مجلس بلدي…!
محلي
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الجمعة 16 كانون الأول 2022
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أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قرارًا حمل الرقم 1463، اعتبر فيه مجلس بلدية الفيدار في قضاء جبيل منحلاً، على أن يتولّى محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي القيام بأعمال المجلس البلدي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

وكان قد تقدّم منذ أسبوعين تقريبًا ستة أعضاء من بلدية الفيدار – جبيل باستقالاتهم من المجلس البلدي، وهم: رودريغ فؤاد باسيل، حارس أديب باسيل، كلود فؤاد شبير، جيهان جوزيف باسيل، زخيا جوزيف أبي خليل، وأنطوان زخيا محفوظ.

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