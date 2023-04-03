مولوي يدعو الهيئات الناخبة: “البلدية” في موعدها

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها والالتزام بتطبيق القانون”.
وقال مولوي في مؤتمر صحافي اليوم “جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وسنصدر التعاميم الضرورية لتاريخ بدء الترشيحات ونطالب الحكومة بتأمين الاعتمادات اللازمة واستكمال التحضيرات الإدارية”.
وأضاف: “حريصون على أن يأخذ الموظف حقوقه والحصول على المكافآت وأشكر كل الفريق المتفاني في إنجاز مختلف الاستحقاقات واعتدنا على المواجهة لتحقيق الدولة ومصلحة المواطن التزاماً بالقانون”.
تابع: “الانتخابات البلدية والاختيارية ستبدأ في 7 أيار في الشمال و عكار و14 أيار في جبل لبنان و21 أيار في بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل و28 أيار في الجنوب والنبطية”.
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