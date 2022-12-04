مونديال قطر: مباراتان الاثنين

تقام غدا الاثنين مباراتان في دور ال16 من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول كالآتي: الساعة الخامسة عصرا: اليابان – كرواتيا على استاد الجنوب، الساعة التاسعة مساء: البرازيل – كوريا الجنوبية على استاد 974.
تقام غدا الاثنين مباراتان في دور ال16 من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول كالآتي: الساعة الخامسة عصرا: اليابان – كرواتيا على استاد الجنوب، الساعة التاسعة مساء: البرازيل – كوريا الجنوبية على استاد 974.
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