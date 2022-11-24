مونديال قطر: 4 مباريات الجمعة

تقام غدا الجمعة 4 مباريات في المرحلة الثانية من الدور الاول لنهائيات كأس العالم الـ22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل، كالآتي: ويلز – ايران الساعة 12 ظهرا على استاد احمد بن علي في المجموعة الثانية، قطر – السنغال الساعة الثالثة بعد الظهر على استاد الثمامة في المجموعة الاولى، هولندا – الاكوادور الساعة السادسة عصرا على استاد خليفة في المجموعة الاولى، انكلترا – الولايات المتحدة الاميركية الساعة العاشرة مساء على استاد البيت في المجموعة الثانية.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا