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مونديال قطر: 4 مباريات الجمعة
رياضة
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الخميس 24 تشرين الثاني 2022
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 تقام غدا الجمعة 4 مباريات في المرحلة الثانية من الدور الاول لنهائيات كأس العالم الـ22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل، كالآتي: ويلز – ايران الساعة 12 ظهرا على استاد احمد بن علي في المجموعة الثانية، قطر – السنغال الساعة الثالثة بعد الظهر على استاد الثمامة في المجموعة الاولى، هولندا – الاكوادور الساعة السادسة عصرا على استاد خليفة في المجموعة الاولى، انكلترا – الولايات المتحدة الاميركية الساعة العاشرة مساء على استاد البيت في المجموعة الثانية.

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