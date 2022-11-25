مونديال 2022… السنغال تفوز على قطر بنتيجة 3-1

بات منتخب قطر المضيف على مشارف الإقصاء من مونديال 2022 لكرة القدم الجمعة، بعدما مني بخسارة ثانية توالياً وهذه المرة أمام السنغال 1-3، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وسيُحسم مصير “العنّابي” في وقت لاحق اليوم عندما تلعب من المجموعة نفسها هولندا مع الإكوادور، وبالتالي فإن أي تعادل أو فوز “برتقالي” سيُقصي القطريين من أولى مشاركاتهم المونديالية.
وأصبح رصيد السنغال 3 نقاط من مباراتين، خلف كل من هولندا والإكوادور بـ3 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما اليوم.
المصدر: الحرة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا